Galatasray'ın hedefindeki yıldız Matteo Guendouzi

Galatasaray'dan Matteo Guendouzi hamlesi... Orta saha listesinin en üst sıralarında yer alan isimlerden Paredes ile Renato Sanches'in aynı anda Roma'ya gitmesi, Sarı kırmızılıların alternatif oyunculara yönelmesine yol açtı. Bu doğrultuda radara giren son isim Guendouzi oldu.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Tıpkı Lucas Torreira gibi Arsenal'de yıldızını parlatan Fransız futbolcu, 2021'de kiralandığı Marsilya'ya 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisiyle imza attı. Orta alanda iki yönlü olarak görev yapabilen ve Torreira'yı tamamlayacağı düşünülen Fas kökenli yıldızın, Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaştığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO TEKLİF

Zaniolo'nun gidişinden gelecek parayla transfer yapmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi, Guendouzi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

LAZIO DA İLGİLENİYOR

Marsilya ile pazarlıklara başlayan Sarı kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferini en kısa sürede tamamlamanın formülünü arıyor. Yıldız orta saha ile Galatasaray'ın yanı sıra Lazio'nun da ilgilendiği gelen haberler arasında.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Futbol kariyerine PSG altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, henüz 19 yaşında 8 milyon Euro'ya Arsenal'e transfer oldu. Daha sonra Hertha Berlin ve Marsilya'ya kiralık giden genç futbolcu, kariyeri boyunca 255 maça çıkarken 13 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

ÇİFT YÖNLÜ OLMASI AVANTAJ

Orta alanda hem savunmaya hem de hücuma yönelik görev yapabilen Guendouzi'yi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği ve transferini çok istediği belirlendi.