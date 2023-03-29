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Spor

Galatsaray, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lİg'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk edecekleri maçın hazırlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Galatsaray, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Sarı-kırmızılı ekip çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken 1'ini kaybetti. 60 puanla ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, Adana Demirspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor.

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