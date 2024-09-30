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Spor

Galibiyet hasreti sona erdi! Trabzonspor sahasında 3 puanı aldı

Sezon başladığı günden bu yana galibiyete hasret olan Trabzonspor dün sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Akşam30 Eylül 2024 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
Galibiyet hasreti sona erdi! Trabzonspor sahasında 3 puanı aldı
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Ligde bu sezon ilk 5 maçta 2 gol atıp 2 gol yiyerek hepsinden beraberlikle ayrılan Trabzon, 6. haftada galibiyetle tanıştı. Kazanmak için sahaya çıkan ve rakibine ilk dakikalardan itibaren baskı uygulayan Fırtına, 16'da Edin Visca'nın füzesiyle öne geçti. 24'te Adil Demirbağ, duran top organizasyonunu iyi değerlendirdi, skora dengeyi getirdi: 1-1. 45+4'te VAR incelemesi sonucu verilen penaltıyı gole çeviren Banza, 54'te farkı ikiye çıkardı.

Uygun pozisyonda çok şık şekilde topun altına giren Demokratik Kongolu santrfor, tabelayı yeniden hareketlendirdi: 3-1. 57'de oyuna giren Keyta, 90'da attığı golle skoru belirledi: 3-2.

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