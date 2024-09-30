Ligde bu sezon ilk 5 maçta 2 gol atıp 2 gol yiyerek hepsinden beraberlikle ayrılan Trabzon, 6. haftada galibiyetle tanıştı. Kazanmak için sahaya çıkan ve rakibine ilk dakikalardan itibaren baskı uygulayan Fırtına, 16'da Edin Visca'nın füzesiyle öne geçti. 24'te Adil Demirbağ, duran top organizasyonunu iyi değerlendirdi, skora dengeyi getirdi: 1-1. 45+4'te VAR incelemesi sonucu verilen penaltıyı gole çeviren Banza, 54'te farkı ikiye çıkardı.

Uygun pozisyonda çok şık şekilde topun altına giren Demokratik Kongolu santrfor, tabelayı yeniden hareketlendirdi: 3-1. 57'de oyuna giren Keyta, 90'da attığı golle skoru belirledi: 3-2.