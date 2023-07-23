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Spor

Galibiyet için Manchester United'a ilk yarı yetti

ABD'de oynanan hazırlık maçında Manchester United rakibi Arsenal'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın sonucu belirleyen goller ilk yarının 30. ve 37. dakikalarında kaydedildi.

23 Temmuz 2023 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Galibiyet için Manchester United'a ilk yarı yetti
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Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan maçı Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında United kaptan Bruno Fernandes'in golüyle öne geçerken dakikalar 37'yi gösterdiğinde savunma hatasını iyi değerlendiren Jadon Sancho'nun golü maçın skorunu belirledi.

United böylelikle yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında Leeds'i 2-0, Lyon'u ise 1-0 mağlup etmişti.

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