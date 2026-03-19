Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya konuk oldu. İç sahada oynadığı maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz deplasmanda 1-0 galip gelmesine karşın toplam skorda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Samsunspor'da Cherif Ndiaye 65'inci dakikada kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren ve maçtaki tek golü kaydeden isim oldu.

Samsunspor'u turnuvanın dışına iten Rayo Vallecano çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibinin çeyrek finaldeki rakibi ise Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olan Samsunspor, Zecorner Kayserispor maçına göre kadroda üçü zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Teknik direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Zecorner Kayserispor müsabakasında sakatlanan Ntcham'ın yerine Makoumbou'ya şans verdi.

Alman teknik adam, statü gereği kadroya alınmayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan ile Borevkovic, Zeki Yavru ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı yedek soyundururken, Yunus Emre Çift, Mendes, Ndiaye ve kaleci Okan Kocuk'u ilk 11'e aldı.

Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse, Mendes, Mouandilmadji, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Enes Alpak, Borevkovic, Soner Gönül, Atoen,Coulibaly ve Ceesay ise görev bekledi.

SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Karadeniz temsilcisinin taraftarları İspanya'nın başkentti Madrid'te bulunan tarihin Puerta del Sol Meydanı'nda toplandı.

Buradan polis eşliğinde otobüslerle stadyuma geçen kırmızı-beyazlılar, tribünlerde yerini aldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden farklı takım taraftarları da Samsunspor'a destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Garcia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos'un şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

13. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadj'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

45+2 dakikada defanstan seken top ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

52. dakikada Ratiu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

54. dakikada Garcia'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Palazon'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

55. dakikada Palazon'un uzaktan sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

65. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

90+5 dakikada Mendy ortasında ceza sahası içinde Camello'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kornere yolladı.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Stat: Madrid Vallecas Stadı

Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)

Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez (Dk. 80 Valentin), Palazon (Dk. 80 Diaz), Garcia (Dk. 90 Mendy), De Frutos (Dk. 80 Camello), Alemao (Dk. 64 Balliu)

Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 80 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse (Dk. 87 Borevkovic), Mendes (Dk. 80 Emre Kılınç), Mouandilmadji, Ndiaye

Gol: Dk. 65 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Pep Chavarria, Dk. 86 Camello (Rayo Vallecano), Dk. 22 Celil Yüksel, Dk. 61 Mouandilmadji, Dk. 86 Van Drongelen, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Samsunspor)