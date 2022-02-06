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Spor

Galibiyetleri seriye bağlayan Konyaspor'un yeni hedefi Trabzonspor

İttifak Holding Konyaspor, 3 haftadır süren galibiyet serisini Trabzonspor maçında da devam ettirmek istiyor.

DHA6 Şubat 2022 Pazar 11:42 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 11:42
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Zirve yarışını bırakmayan yeşil-beyazlı ekip, ligin 6'ncı haftasında sahasında 2-2 berabere kaldığı lider Trabzonspor ile gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'la bugüne kadar 47 kez karşılaşan Konyaspor, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 22 mağlubiyet, 14 de beraberlik aldı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 haftadır yeniden başladığı galibiyet serisini sürdürdü. 1 maç eksikle mücadelesine devam eden Konyaspor, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 48 puan toplayıp, ikinci sırada şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Konyaspor bu sezon 3 büyüklerle karşılaştığı maçlarda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Beşiktaş'ı1-0 yendi, Galatasaray'a ise 1-0 mağlup oldu.

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