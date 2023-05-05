Galtier, Messi hakkında ilk kez konuştu!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, kadro dışı kalan Lionel Messi ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.



Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." dedi.

"KARARI BEN VERMEDİM"

Galtier, "Bu kararı ben vermedim dolayısıyla bir karar verme gereği de duymadım. Bu konuda sadece bilgilendirildim ve gereğini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Leo döndüğünde kulüp ve oyuncu tarafı görüşecek. Sonuç olarak ne olacağını o zaman göreceğiz." diye konuştu.

PSG yönetimi, Arjantinli oyuncuyu Suudi Arabistan'a izinsiz seyahat ettiği için iki hafta süreyle kadro dışı bırakmıştı.