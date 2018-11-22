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Gana basınına göre Beşiktaş Mensah'ı istiyor

Mensah’ın bir yakını Gana basınına konuştu: Beşiktaş’la A.Madrid görüşmelerini doğrulayabilirim.

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BEŞİKTAŞ cephesinden Bernard Mensah’ın bonservisinin alındığına dair haberler yalanlansa da Gana basını farklı bilgiler veriyor. Kickgh.com sitesine bilgi veren Kayserisporlu oyuncunun bir yakını, oyuncunun ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş’a taşınabileceğini söyledi. Söz konusu açıklama şöyle: Bernard Mensah kış transfer döneminden önce birkaç kulüp tarafından kovalanıyor ancak sadece kovalamaca. Bunlardan biri de Beşiktaş. Beşiktaş’ın Atletico Madrid ile Bernard’ın hakkında görüştüğünü doğrulayabilirim. 

(Aksam)

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