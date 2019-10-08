‘Garanti şampiyonuz'

KANARYA’NIN kadrosuna bu sezon kattığı Zanka, şampiyonluk yarışı ile ilgili görüşlerini açıkladı. Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi şunları söyledi: “Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu. Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor.”

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

“Emre Belözoğlu’nun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, ancak yeni bir ekibiz ve daha iyi olmamız gerek. Sezon ilerledikçe daha iyi olacağız. Fenerbahçe’de olduğumuzun ve burada başarılı olmak için neyin gerektiğinin bilincindeyiz, bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

FENER’DEN BÜYÜĞÜ YOK

“Fenerbahçe’de forma giymekten çok mutluyum. Kulübün anlayış sistemine uyduğumu düşünüyorum ve kültürünü öğrenmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamayı her zaman hayal ediyordum. Kariyerimde başka büyük takımlarda ve büyük liglerde de oynadım ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte daha önce hiç oynamadım.”

Mantı ve çaya bayıldım

İstanbul’u çok sevdiğini ve daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamadığını söyleyen Zanka, “Güzel birçok kültürü var. Örneğin çay kültürü. Çayı çok seviyorum ve bol bol içiyorum. Mantıyı da bayıldım. Kulüpte birkaç defa yeme fırsatım oldu. Kulüp aşçımız çok becerikli, bana nasıl yapıldığını ve nasıl yeneceğini gösterdi” diye konuştu.

Derbi rövanşını bekliyorum

GALATASARAY ile oynadıkları ve 0-0 berabere sonuçlanan derbi ile ilgili düşüncelerini açıklayan Zanka, “Bence eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Ligin ikinci yarısında Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum” ifadesini kullandı. Fener’den teklif aldığı dönemde Türkiye’de oynayan futbolculardan da bilgi aldığını belirten başarılı stoper, şunları söyledi: “Daha önce Fenerbahçe’de oynayan vatandaşım Simon Kjaer ve Kopenhag’da birlikte oynadığım yakın arkadaşım Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile görüştüm. İstanbulla ilgili her şeyi ve beni nelerin beklediğini anlattılar.