Garbis Zakarya belgeselinin galası gerçekleşti

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın hayatını anlatan belgeselin gala gösterimi yapıldı.

Zakaryan'ın 2. Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında boksla tanışmasının yanı sıra Orta Doğu şampiyonluğuna giden süreci anlatan "Altın Kalpli Eldiven" isimli belgeselin galası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Harutyun Kuran, yapımcılığını üstlendiği belgeselde Zakaryan'ın tüm hayatına, zorluklarına, kırgınlıklarına ve yaşantısına yer verdiklerini belirterek "Ülkemiz için çok kıymetli bir ismin belgeselini hazırladık. Çok büyük bir heyecanla hazırladık. Uluslararası olarak ilk başarıya imza atmış ve Orta Doğu boks şampiyonluğu yaşamış, Türkiye'nin ilk milli profesyonel boksörü. Boks kariyerinin ardından antrenörlük kariyerinde de Avrupa şampiyonu olan Cemal Kamacı gibi ülkemizin önemli boksörlerinden birini yetiştirmiş. Filmin ismini 'Altın Kalpli Eldiven' koymamız gerçekten altından bir kalbi olmasından dolayı. Gala gösterimini 6 Şubat'ta gerçekleştirecektik ama ülkece yaşadığımız bir deprem felaketi vardı. Bu nedenle de erteledik. Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri projenin son etabının gala gecesi olduğunu kaydeden Harutyun Kuran, "Belgeselimizin gerçekleşmesinde bize destek oldukları için Sayın Fahrettin Altun başta olmak üzere tüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Bize inandıkları ve Garbis Zakaryan'ın hikayesini ölümsüzleştirdikleri için teşekkür etmek az bile kalıyor. Bizim için gerçekten çok önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Garbis Zakaryan'ın Türk sporu ve tarihi için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan belgeselin yönetmeni Arto Davulciyan ise "Çok heyecanlıyız. Aram Kuran'ın yazdığı 'Altın Kalpli Eldiven' isimli kitaptan ilham alarak bu belgesel serüvenine başladık. Bu serüvene başladığımız zaman hikayeleri dinledikçe daha da heyecanlanmaya ve tarihe şahitlik ederken üretkenliğimizi artırmaya başladık. Sanat yönetmenimiz ve yapım ekibimizin de desteğiyle farklı şeyler deneme fırsatımız oldu. Umarım izleyicilerle hissettiğimiz tüm duygular buluşur. Türk sporu için ufak bir katkımız olduysa çok mutlu oluruz." yorumunu yaptı.

"Demir Yumruk" lakaplı Zakaryan, 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olarak İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının ardından 1964'te Orta Doğu boks şampiyonluğu yaşadı. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinde 43'ü uluslararası olmak üzere 100'e yakın profesyonel müsabakada yer aldı. Ay-yıldızlı formayla Almanya, Fransa, Arjantin, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede ringe çıkan ve 1966'da boks kariyerine son veren Zakaryan, Ocak 2020'de vefat etmişti.