19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1088
  • 6,8628
  • 252.429
  • 89.497
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gareth Bale bombası! 'Türkiye'ye getirebiliriz'

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, futbol direktörü olarak anlaştıkları John Benjamin Toshack'ın Gareth Bale'i getirebileceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın 12 Mayıs Pazar günü yapılacak seçiminde Fikret Orman karşısında başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, futbol direktörlüğü için John Benjamin Toshack ile görüştüklerini ve Toshack'ın kendilerine büyük bir transfer vaadinde bulunduğunu açıkladı.

TRT Spor' a konuşan Tekinoktay, "Toshack ile bir görüşmemiz oldu. Biz futbolun bütçesini Toshack’ın yönetmesini istiyorduk. Bunu Beşiktaş’ta ve Türkiye’deyken çok iyi yaptı. Elvir Balic'i biliyorsunuz Real Madrid’e 15 milyon dolar'a sattı, Geremi’yi Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e götürdü. Nihat Kahveci çok iyi paraya Real Sociedad’a gitti. Çok iyi ilişkileri olan, yurt dışında her futbolcuyu her kulüp başkanıyla bir telefon mesafesinde görüşen birisi. Britanya’da Toshack markası farklı bir yerde. Ayrıca çok geniş bir havuzu var. Biz Toshack’tan 20-30 milyon Euro gibi bir bütçeyle Şampiyonlar Ligi’ne gidecek bir takım istedik. Bir de yerli bir sportif direktörümüz olacak. O da Toshack’ın Avrupa’da yaptığını Türkiye’de yapacak. Mesela Cengiz Ünder’i Başakşehir veya Altınordu’dan önce almalı ki para kazanmanız lazım" ifadelerini kullandı.

"Teknik direktör için gönlümüzden geçen isim yerli. Ama şu an sözleşmesi olan bir isim. Açıklamamız centilmence olmaz" şeklinde konuşan Tekinoktay, Toshack'ın ise kendilerine Gareth Bale'i getirebileceğini söylediğini açıkladı:

"Toshack ile ilgili şunu da söyleyeyim. İlk kez size açıklıyorum. Bale, Galler’den kendi talebesi. 2.5 ay önce bize bu vaadi verdi. Bale’in Real Madrid’de mutsuz olduğunu ve çok uygun bir kiralama parasıyla seçilmemiz halinde bize getirebileceğinin müjdesini verdi."

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

FETÖ’nün finansörlerine ceza yağdı

FETÖ’nün finansörlerine ceza yağdı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

Muştalı sürücü dehşeti

Muştalı sürücü dehşeti

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA