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Gareth Southgate 2022'ye kadar İngiltere Milli Takımı'nın başında

İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate'in sözleşmesi, 2022 yılına kadar uzatıldı.

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İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İngiliz teknik adam Southgate ile yardımcısı Steve Holland'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki Southgate, "Milli takımı önümüzdeki iki önemli turnuvada çalıştırma fırsatı verildiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Futbolcu kökenli teknik adamlar arasında yer alan Southgate, 2016'da çalıştırmaya başladığı İngiltere'yi Rusya'da bu yıl düzenlenen Dünya Kupası'nda dördüncü yapmıştı.

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