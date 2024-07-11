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Spor

Gareth Southgate: Çok iyi oynadık

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2024'te finale yükselmelerinin ardından konuştu.

11 Temmuz 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Çok iyi oynadık
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İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Hollanda karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Southgate, "Çok iyi oynadık. Oyuncularımız çok iyi kararlar verdi. Maçın sonu takım için özel ve verdiklerinin bir ödülü oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Southgate, "En önemli şey tüm takımın oyuna girmeye hazır olmasıydı. Biraz baskı hissetmeye başladığımızı hissettik ve Harry Kane bir darbe aldı. Ollie Watkins iyi pres ve arkaya koşular yapabiliyor. Bunu denemek için iyi bir an olduğunu düşündük. Ollie'nin bu fırsatı yakalamasından ve değerlendirmesinden dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.

  • Gareth Southgate
  • İngiltere Milli Takımı
  • EURO 2024

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