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Spor

Gareth Southgate: Daha iyi olmamız gerekiyor

Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İran'ı 6-2 yenen İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Daha iyi olmamız gerekiyor
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2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.

İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız." dedi.

"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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