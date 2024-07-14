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Spor

Gareth Southgate: Hiçbir endişem yok

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2024 finalinde oynayacakları İspanya maçı öncesi konuştu.

14 Temmuz 2024 Pazar 01:21 - Güncelleme:
Gareth Southgate: Hiçbir endişem yok
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile karşılaşacak İngiltere'nin teknik direktörü Gareth Southgate, kazanarak ülkelerine tarihi bir gece yaşatmak istediklerini söyledi.

Gareth Southgate, karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısına takım kaptanı Harry Kane ile katıldı.

Final maçına hazır olduklarını belirten Southgate, "Tüm oyuncularım formda. Final için tabii ki heyecanlıyız, takımımız turnuva boyunca muazzam bir gelişim gösterdi. Oyuncularımla çalışmak bir ayrıcalıktı, her idmanda çok iyi çalıştılar ve kendilerini bu turnuvaya adadılar. Harika bir çalışma ortamımız var. Koyduğumuz hedefe ulaşmak için büyük bir fırsatımız var. Rakiple ilgili birkaç antrenmanda çalışabildik. Artık oyuncularıma final maçıyla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bir final için ekstra motivasyona gerek yoktur. Karşılaşmanın her anını doğru oynamalı ve her küçük ayrıntıya dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncularının yarınki maçın öneminin farkında olduğunun altını çizen Southgate, "Tüm ülkemize tarihi ve özel bir gece yaşatmak istiyoruz. Peri masallarına inanmıyorum ama hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Final yine penaltılara kalır mı bilmiyorum ama her şeye hazırlıklı olmalıyız. Turnuva boyunca çözmemiz gereken birçok sorun da oldu. Sakat oyuncularımız vardı. Bunlarla da başa çıktık, geldiğimiz noktadan çok mutluyum. Gelişim gösteriyoruz ama futbol dünyasının saygısını tam olarak kazanmak için sanırım bu kupayı almalıyız. Yarınla ilgili hiçbir endişem yok, çünkü kariyerimde her şeyi yaşadım." şeklinde konuştu.

İspanya'nın çok iyi bir ekip olduğunu aktaran Southgate, "İspanya iyi baskı yapıyor, çok organize bir takım ve tüm İspanyol takımları gibi topa fazla sahip oluyorlar. Bu yüzden biz de topa sahip olmalıyız. Biz de son maçlarımızda daha iyi oynadık, Hollanda'ya karşı da iyiydik, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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