İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0207
  • EURO
    36,1283
  • ALTIN
    2560.05
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gareth Southgate: İspanya kazanmayı hak etti
Spor

Gareth Southgate: İspanya kazanmayı hak etti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 00:59 - Güncelleme:
Gareth Southgate: İspanya kazanmayı hak etti
ABONE OL

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2-1 kaybedilen İspanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gareth Southgate, İspanya ile ilgili, "Onlar turnuvanın en iyi takımıydı. Topu yeterince iyi tutabildiler.' dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Southgate, 'Son 10 dakikaya kadar hep oyunun içerisindeydik. Oyuncularım harika bir performans ortaya koydular. Cole Palmer, o noktada girmeliydi ve oyuna etki etti. Daha sonra bir fırsat daha oldu ama gol olmadı. Savunma noktasında biz iyiydik ilk yarı boyunca, İspanya topa hakim oldu ve iyi oynadılar. Turnuva esnasında çözmemiz gereken birçok sorun vardı ama bu akşam herkes çok iyi performans ortaya koydu. Bir fırsat kaçtı. Toplamış olduğumuz puanlar, finale kadar gelmek çok önemli ama kaybetmiş olmak üzücü. Son maça kadar hiç yenilmeden geldik, hatta son 5 dakikaya kadar...' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam son olarak, 'Takımımızın ortaya koyduğu dayanıklılık ve karakter çok önemliydi. İspanya kazanmayı hak etti. Şu anda devam edip etmeme kararını vermek için çok erken. Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım. Bunu konuşmak için erken. İngiltere gerçekten iyi bir konumda. Kadroda deneyimli oyuncular, gençler var. Dünya Kupası olsun, diğer turnuvalar olsun, dört gözle bekliyor olacağız ama bu bizim için bir teselli değil." yorumunda bulundu.

  • Gareth Southgate
  • İngiltere Milli Takımı
  • EURO 2024 finali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.