Gareth Southgate: İspanya kazanmayı hak etti

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2-1 kaybedilen İspanya finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gareth Southgate, İspanya ile ilgili, "Onlar turnuvanın en iyi takımıydı. Topu yeterince iyi tutabildiler.' dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Southgate, 'Son 10 dakikaya kadar hep oyunun içerisindeydik. Oyuncularım harika bir performans ortaya koydular. Cole Palmer, o noktada girmeliydi ve oyuna etki etti. Daha sonra bir fırsat daha oldu ama gol olmadı. Savunma noktasında biz iyiydik ilk yarı boyunca, İspanya topa hakim oldu ve iyi oynadılar. Turnuva esnasında çözmemiz gereken birçok sorun vardı ama bu akşam herkes çok iyi performans ortaya koydu. Bir fırsat kaçtı. Toplamış olduğumuz puanlar, finale kadar gelmek çok önemli ama kaybetmiş olmak üzücü. Son maça kadar hiç yenilmeden geldik, hatta son 5 dakikaya kadar...' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam son olarak, 'Takımımızın ortaya koyduğu dayanıklılık ve karakter çok önemliydi. İspanya kazanmayı hak etti. Şu anda devam edip etmeme kararını vermek için çok erken. Doğru kişilerle doğru zamanda konuşacağım. Bunu konuşmak için erken. İngiltere gerçekten iyi bir konumda. Kadroda deneyimli oyuncular, gençler var. Dünya Kupası olsun, diğer turnuvalar olsun, dört gözle bekliyor olacağız ama bu bizim için bir teselli değil." yorumunda bulundu.