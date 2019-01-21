Gareth Southgate, Manchester United'ın başına geçeceğine dair çıkan haberleri yalanladı
Manchester United'ın Gareth Southgate ile ilgilendiği haberleri İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Genç teknik adamdan konuya ilişkin açıklama geldi.
Manchester United'ın Gareth Southgate ile ilgilendiği haberleri İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Genç teknik adamdan konuya ilişkin açıklama geldi. Southgate yaptığı açıklamada, "Şu an İngiltere Milli Takımı'nda görev yapmak çok heyecan verici. Henüz milli takımda düşündüğüm kadar ilerleyemedik. Geliştirmemiz gereken yerler var. Onlar için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.
Gareth Southgate bir anlamda Manchester United iddialarını yalanlarken, 'Kırmızı Şeytanlar'da Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon da takımın başında olacağı vurgulandı.
(Güneş)
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