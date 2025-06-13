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Spor

Garnacho'ya dev talipler: Manchester United 70 milyon euro istiyor

Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho için transfer pazarlığı başladı. Chelsea, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Aston Villa devrede. İngiliz ekibi, 70 milyon euroluk teklif gelirse ayrılığa onay verecek.

Haber Merkezi13 Haziran 2025 Cuma 15:42 - Güncelleme:
Garnacho'ya dev talipler: Manchester United 70 milyon euro istiyor
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Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'nun adı, yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor.

The Independent'in haberine göreAston Villa, Garnacho Transferine Talip Oldu

70 MİLYON EURO TEKLİFE İZİN ÇIKTI

Kırmızı Şeytanlar yalnızca 70 milyon € değerinde bir teklif yapılması halinde Arjantinli oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verecek.

Chelsea, Bayer Leverkusen ve Atletico Madrid, Alejandro Garnacho ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 58 karşılaşmada görev alan Garnacho, 11 gol 10 asistlik katkı sağladı.

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