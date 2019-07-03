Garry Rodrigues adım adım Fenerbahçe'ye
FENERBAHÇE, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad’a transfer olan Galatasaray’ın eski yıldızı Garry Rodrigues’i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere.
28 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde resmen Fenerbahçeli olması bekleniyor. 2016/2017 sezonunun devre arasında PAOK’tan Galatasaray’a transfer olan kanat futbolcusu, Sarı-Kırmızılı takımın bir sonraki sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Yanal bu transferi çok istiyor.
Akşam
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