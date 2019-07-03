Garry Rodrigues adım adım Fenerbahçe'ye

28 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde resmen Fenerbahçeli olması bekleniyor. 2016/2017 sezonunun devre arasında PAOK’tan Galatasaray’a transfer olan kanat futbolcusu, Sarı-Kırmızılı takımın bir sonraki sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Yanal bu transferi çok istiyor.

Akşam