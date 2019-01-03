Garry Rodrigues, Al İttihad yolunda
Galatasaray'da sular durulmuyor! Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'tan sonra şimdi de Garry Rodrigues takımdan kopuyor.
TRT Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Al İttihad ile görüşmek için Suudi Arabistan'a gidiyor.
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