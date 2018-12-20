Garry Rodrigues: Ronald Koeman beni arasa gelirdim

Galatasaray'ın 28 yaşındaki yıldızı Garry Rodrigues, neden Hollanda milli takımında değil Cape Verde'de oynadığını Hollanda basınına anlattı.

Cape Verde'ye ilk olarak Levski Sofia'da oynarken çağrıldığını söyleyen Garry Rodrigues, "O dönemde Hollanda benim için bir opsiyon değildi elbette. Ronald Koeman, sonrasında beni arayabilirdi ve çağırsaydı gelirdim. Büyük bir kulüpte iyi oynuyordum ve Turuncu renkli forma elbette daha cazip. Fakat, her şey için çok geçti." dedi.

Milli Takım tercihinden ötürü pişman olmadığını söyleyen Rodrigues, "Babam, Cape Verde için oynamamı çok istedi. Şimdi tercihimden ötürü gurur duyuyorum. Kendimi Hollandalı hissediyorum ama bir parçam Cape Verdeli. Kariyerim boyunca bir turnuvada oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Ancak, Cape Verde futbolunun hızla geliştiğini söyleyebilirim. Buna da katkı sağlamak beni mutlu ediyor. Hollanda artık bir tercih değil, sadece desteklediğim bir takım." diyerek sözlerini noktaladı.

Rotterdam doğumlu Garry Rodrigues, Sparta ve Feyenoord altyapılarında oynadıktan sonra kariyerinde birçok kulüp gezmiş ve son olarak 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olunca adını duyurmayı başarmıştı.

(Sporx)