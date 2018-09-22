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Gary Cahill Chelsea'den ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu Gary Cahill, forma şansı bulamadığı takımından ayrılmak istediğini açıkladı.

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Cahill, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, sezon sonu sözleşmesi  bitecek olmasına karşın devre arasında takımdan ayrılabileceğine işaret ederek,  "İlk 11'de yer almamayı kabullenebilecek biri değilim. Tüm sezon forma şansı  beklemek benim için çok zor. Mevcut durum devam ettiği takdirde kulübün zamanı  geldiğinde ayrılma kararıma saygı duyacağına inanıyorum. Geleceğimi düşünmek  zorundayım." ifadelerini kullandı.

Chelsea'de başarı dolu güzel günler geçirdiğini aktaran 32 yaşındaki  İngiliz oyuncu, "Burada 6 yıl boyunca büyük şeylerin parçası olduktan sonra şu an  geldiğim durumu kabullenmekte zorlanıyorum. Her şey burada yavaş yavaş sona  yaklaştığımı gösteriyor. Ufukta yeni bir meydan okuma görüyorum. Kulüp,  taraftarlar ve oyunculara büyük saygı duyuyorum ancak bazen yolunuza devam  edebilmek için ciddi kararlar almak zorundasınız." yorumunu yaptı.

İsmi Türk kulüpleriyle de anılan tecrübeli stoper, 2012'de transfer  olduğu Chelsea'de 2 Premier Lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi  şampiyonlukları yaşadı. İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin göreve  gelmesinin ardından ilk 11'e girmekte zorlanan Cahill, bu sezon henüz forma şansı  bulamadı.

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