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Spor

Gary Lineker'den çarpıcı VAR açıklaması!

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Gary Lineker, VAR sistemine karşı önemli açıklamalar yaptı.

10 Aralık 2023 Pazar 23:41 - Güncelleme:
Gary Lineker'den çarpıcı VAR açıklaması!
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İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Aston Villa ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmada VAR'ın kararlarını eleştirdi.

Kai Havertz'in golünün iptal edildiği pozisyona dikkat çeken Gary Lineker, "Neden savunma oyuncuları topa yanlışlıkla elle müdahale edebiliyorlar ancak forvet oyuncularının topa elle her müdahalesinde oyun durdurluyor. Bunu ben anlamıyorum. Neden gol atmayı engellemeye çalışıyoruz?" dedi ve VAR hakkında şu sözleri kullandı:

"VAR'ı artık pek sevmediğimi söylemeliyim, bunu savunanlardan biri de bendim ve aslında kendimi oldukça suçlu hissediyorum, kesinlikle yanılmışım, futbolu çok bozuyor."

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