Gary Medel, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, siyah-beyazlı yönetimi şoka uğratan bir hamle yaptı.
- SporX
Beşiktaş'ta ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanırken, maaşların yatmaması futbol takımında sorunlara yol açmaya devam ediyor.
Bu sezon Pepe ve Ricardo Quaresma gibi yıldızların, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe ihtar çekmesinin ardından bu kez aynı hamle Gary Medel'den geldi.
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, siyah-beyazlı kulüpteki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu.
West Ham'ın ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın transferine izin vermediği Medel'e bu başvurusunun ardından ödeme yapılması bekleniyor.
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