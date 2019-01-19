Gary Medel giderse hedef Djedje
Beşiktaş, Gary Medel'e gelen teklifler sonrası Şilili yıldızın alternatifini Ankara'da buldu.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gary Medel'e teklif yağıyor. West Ham United, Watford, Burnley gibi ekiplerin teklifleri 6 milyon euro'ya kadar yükseldi.
Kartal, Şili'li yıldızı sezon sonuna kadar tutmak istiyor.
Yaz transfer döneminde satılırsa yerine Ankaragücü formasıyla parlayan Djedje düşünülüyor. Kartal'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
MKE Ankaragücü forması altında bu sezon 10 maça çıkan Djedje, 1 de asist yapmıştı
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