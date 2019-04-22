Gary Medel ile Şenol Güneş arasında gerginlik

Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Medel, gelecek hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında oynayamayacak.

ŞENOL GÜNEŞ ÇAĞIRDI AMA GİTMEDİ

Öte yandan Şenol Güneş, ilk yarıdaki agresifliği ile dikkat çeken Medel'i devrenin sonunda yanına çağırdı ancak tecrübeli oyuncu gitmedi ve sinirli hareketler yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

DEVRE ARASINDA ÇIKTI

Şenol Güneş, sarı kartı bulunan ve sinirlendiği Medel'i devre arasında oyundan aldı ve yerine Necip Uysal'ı oyuna dahil etti.