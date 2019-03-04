Gary Medel sezon sonunu bekliyor

Siyah-Beyazlı oyuncu, "Şu anda takımımın başarılı sonuçlar almasına odaklandım. Sezon sonu eğer bir teklif yapılırsa oturur yönetimle durum değerlendirmesi yaparım" diye konuştu

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkarken ikinci yarıda formasını Dorukhan'a kaptırmıştı.

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