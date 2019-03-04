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Gary Medel sezon sonunu bekliyor

Beşiktaş'ta adı sık sık transfer söylentilerine karışan Gary Medel, sadece lige odaklandığını söyledi.

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Siyah-Beyazlı oyuncu, "Şu anda takımımın başarılı sonuçlar almasına odaklandım. Sezon sonu eğer bir teklif yapılırsa oturur yönetimle durum değerlendirmesi yaparım" diye konuştu
 
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkarken ikinci yarıda formasını Dorukhan'a kaptırmıştı.
 
(Takvim)

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