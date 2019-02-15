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Gary Medel, Wat Ham'a gitmek istiyor

Çin’in Beijing Guoan takımının 10 milyon euro önerdiği Medel, sezon sonuna kadar kalıp, West Ham’a gitmek istiyor. Şili basını, Medel’in Pellegrini’yle çalışmak istediğini iddia etti.

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ARA transfer döneminde İngiltere’nin West Ham takımıyla ismi anılan Medel, son anda Beşiktaş’ta kaldı. Siyah-Beyazlılar’ın 10 milyon euroluk bonservis bedelini West Ham ödemek istemeyince Medel transferi gerçekleşmedi. Ancak Beşiktaş yönetimi Şilili yıldıza, Çin’den gelen teklifleri değerlendirmesi önerisini yaptı. Çin’in Beijing Guoan takımının 10 milyon euro vermeyi önerdiği Medel de bu ülkeye gitmek istemedi. İki haftadır takıma giremeyen ve huzursuz olan Medel’in sezon sonunda İngiltere’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞMESİ 2020’DE BİTİYOR

Şili basını da tecrübeli oyuncunun West Ham’a gitmek ve Manuel Pellegrini’yle çalışmak istediğini öne sürdü. Beşiktaş’la West Ham’ın anlaşamaması nedeniyle gergin ve sinirli olan Pitbull’un, sezon sonunda bu hedefini gerçekleştirmek için yönetimle görüştüğü de belirtildi. Beşiktaş’ı parasını alamadığı için UEFA’ya şikayet eden Medel, ilk yarıdaki başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Ancak son dönemde düşüş yaşayan oyuncu, Atiba’nın form tutmasıyla takımda yer bulamıyor. Medel’in Siyah-Beyazlı ekiple 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Akşam)

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