Gary Medel yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz günlerde kalması yönünde rapor verdiği Şilili futbolcu Gary Medel ile ilgili flaş bir haber ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Luis Fregossi'nin paylaştığı bilgiye göre 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor.

Fregossi ayrıca yaptığı açıklamada, Medel'in Boca Juniors'la temas halinde olduğunu ifade etti. Kulüpten önemli bir isimle görüştüğünü aktaran Fregossi, Şilili yıldızın bu kez takıma katılmasının yüksek ihtimal olduğunu vurguladı. Brezilya'da düzenlenecek Copa America için milli takım kampında olan Medel'in Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılmaya karar verdiği bildirildi.

Boca Juniors'un sportif direktörü Burdisso'nun da deneyimli orta saha oyuncusuyla iletişim halinde olduğu öğrenildi. Gary Medel Beşiktaş'a 2017 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Inter'den transfer olmuştu.

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