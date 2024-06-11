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Spor

Gary Medel yuvasına geri dönüyor!

Daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan Gary Medel, eski takımı Boca Juniors'a imza atmaya hazırlanıyor.

11 Haziran 2024 Salı 23:16 - Güncelleme:
Gary Medel yuvasına geri dönüyor!
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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Gary Medel'in yeni adresi belli oluyor.

TYC Sports'ta yer alan habere göre; Boca Juniors, Gary Medel'i kadrosuna katmaya yaklaştı.

Haberde, Vasco Da Gama ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Şilili oyuncu ile sözlü anlaşmaya varıldığı belirtildi.

BAŞKANA SÖZ VERDİ

Bununla birlikte Gary Medel'in Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye söz verdiği ifade edildi.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

2009-2011 yılları arasında da Boca forması giyen Medel, Seville, Inter, Beşiktaş, Bologna ve Cardiff gibi öenmli takımlarda forma giydi.

Kariyeri boyunca 513 maça çıkan 35 yaşındaki orta saha, 20 gol ve 19 assitlik performans sergiledi.

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