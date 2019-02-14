Gary Medel'den Beşiktaş yönetimine: Bırakın gideyim!

Ara transfer döneminde İngiliz ekipleri West Ham United ve Burnley'den teklif alan, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'un da ilgilendiği Gary Medel, Beşiktaş'ı kafasında bitirdi!

Alacakları için FIFA'ya giden yıldız futbolcunun son iki maçta yedek kalması sonrası keyfi iyice kaçmış ve idmanlarda sadece yeni transfer Shinji Kagawa ile konuşması dikkat çekmişti.

Şilili orta sahanın yönetimle yaptığı görüşmede, ayrılma talebini yenilediği öğrenildi. Şili basını, Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'ın Medel için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazmıştı.

Medel bu sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıkarken, bunların 26'sında ilk 11'de başladı. Bursaspor maçında 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirdi.

(Sabah)