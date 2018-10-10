Gary Medel'e 'Kadroyı o yapıyor suçlaması'

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel ülkesinde şok bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Milli arada Amerika’ya giderek Şili Milli Takımı’na katılan deneyimli oyuncunun, kadronun belirlenmesinde etkisi olduğu iddia edildi.

‘Bravo ve Diaz’ iddiası

Gary Medel’in kendisini gibi milli takımın tecrübeli bir diğer isimi Arturo Vidal ile birlikte oyuncu seçiminde belirleyici olduğundan bahsedildi. 12 Ekim’de ABD’de Peru ile karşılaşacak Şili’nin aday kadrosuna Marcelo Diaz ve Claudio Bravo gibi isimler davet edilmedi.

‘Medel oyuncu seçimiyle suçlanıyor’

Şili’den geler haberler iki yıldız futbolcunun kadroda olmamasından dolayı Gary Medel’i işaret etti. Teknik direktör Reinaldo Rueda’nın seçimlerine müdahale olduğunu savundu. Gelişmeler ülkede “Gary Medel, Şili Milli Takımı’na oyuncu almak ve oyuncu çıkarmakla suçlanıyor” başlıklarıyla duyuruldu.

'Biz kabadayı değiliz”

Gary Medel konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek “Ben teknik adamların tercihlerine her zaman saygı duymuşumdur. Milli takımda biz kimseyi veto etmiyoruz, kabadayı değiliz. Gazetecilerin ben ve Vidal’ın oyuncuları veto ettiğimizi söylemeleri can sıkıcı bir durum. Hiçbir zaman bir futbolcuya almayın gibi bir şey söylemedim” dedi.

(Skorer)