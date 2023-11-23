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Spor

Gary Naville: Premier Lig Manchester City'den korkuyor

Manchester United'ın eski kaptanlarından Gary Naville, Premier Lig'in adaletsiz olduğunu ve Manchester City karşısında diğer takımların şansının düşük olduğunu dile getirdi.

23 Kasım 2023 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
Gary Naville: Premier Lig Manchester City'den korkuyor
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Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Naville, yaptığı son podcast'te Everton'a verilen 10 puanlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

EVERTON İTİRAZ EDECEK

Everton resmi sitesinden yaptığı açıklamada "bu cezanın orantısız ve adaletsiz" olduğunu ve bu ceza için temyize başvuracağını açıkladı.

Gary Naville ise bu cezanın ardından Manchester City'nin de ceza alması gerektiğini ancak Premier Lig yetkililerinin, 2009 ve 2018 arasında Manchester City aleyhine toplamda 115 dava olduğunu ancak ceza almadıklarını da söyledi.

"GÜVEN VE İNANÇ GİTTİ"

Premier Lig'in artık sadece büyük takımlar lehine çalıştığını söyleyen Gary Naville, "Güven ve inanç tamamen gitti. Açgözlülük ve bencillik kontrolden çıktı. Adaletsizlik çok olmaya başladı. Premier Lig değerini kaybetmiş bir organizasyon çünkü 20 takım var ve bu takımlar sadece kendi çıkarları için çalışıyor. Ligin ne durumda olduğu önemli değil." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Burada bahsettiğimiz şey artık futbol değil. Futbolu seviyorum ama içten içe kendi kendini yemeye başladı."

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