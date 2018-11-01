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Gary Neville'dan Galatasaray itirafı! 'En gürültülü stat Ibrox ve Ali Sami Yen'di'

İngiltere'de yorumculuk yapan eski futbolcu Gary Neville, hayatında rastladığı en gürültülü statlardan birinin Ali Sami stadı olduğunu açıkladı.

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İngiliz kulübü Manchester United'in eski futbolcularından Gary Neville, sosyal medya hesabından Galatasaray itirafında bulundu.

Twitter hesabından kendisine yöneltilen, "Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat hangisiydi?'' sorusuna Glasgow Rangers veya Galatasaray yanıtını verdi.

Gary Neville, 1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi öneleme mücadelesinde Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda mücadele etmişti.

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