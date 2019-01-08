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Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na izin yok

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun RB Leipzig transferi, Gattuso'dan veto yedi.

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İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Almanya Ligi ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olmayı beklerken beklenmedik bir şokla karşılaştı.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Gennaro Gattuso, transfere veto verdi ve işi zora soktu.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, 2017 yazında Bayer Leverkusen'dan 21 milyon euro karşılığında Milan saflarına geçen Hakan'ın son zamanlarda düşen form grafiği sonrası moralinin oldukça bozulduğu ve İtalyan taraftarların kendisine tepkili olduğu belirtildi. Yaşanılan gelişmelerin ardından Milan'ın Paqueta trasnferi, Hakan'ın ayrılışını daha da erken tarihe çekerken RB Leipzig, milli yıldız için transfer teklifinde bulundu.

Milanlı yetkililerin Alman temsilcisi ile anlaşmasının ardından transferin kesinlik kazanması beklenilirken, Gattuso ayrılığa karşı geldi ve transfer şimdilik masada kaldı.

Önümüzdeki günlerde Gattuso ile yeniden görüşeceği belirtilen CEO Ivan Gazidis ve Genel Müdür Leonardo'nun, tecrübeli teknik adamı bu ayrılığa ikna etmesi bekleniliyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan forması ile çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol 9 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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