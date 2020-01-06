İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9751
  • EURO
    6,6727
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    112631
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Gattuso'nun kadroda düşünmediği Fernando Llorente için devreye girdi
Spor

Beşiktaş, Gattuso'nun kadroda düşünmediği Fernando Llorente için devreye girdi

Forvet takviyesi için pek çok ismi gündemine alan ve girişimlere başlayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de dün İtalyan medyasından geldi. Napoli'ye yakınlığı ile bilinen areanapoli.it sitesi, siyah-beyazlıların İspanyol golcü Fernando Llorente'yi takibe aldığını duyurdu.

06.01.2020  10:45 - Güncelleme: 06.01.2020  10:45

Haberde Beşiktaş'ın Roma'lı Nikola Kalinic için de girişimlerde bulunduğu hatırlatılarak "İstanbul kulübü, Kalinic'e el atmayı umuyordu, ancak Roma, onu bırakmak istemeyince uluslararası alanda daha fazla araştırma yapıp Llorente konusunda harekete geçmeye karar verdiler" denildi.

2.5 ALIYOR, 3 İSTEYEBİLİR

Napoli'nin yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun 34 yaşındaki Llorente ile çalışmak istemediği belirtilirken, 1.93 boyundaki oyuncunun Napoli'de 2.5 milyon Euro kazandığı ve Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro isteyebileceği detayına yer verildi.

Ayrıca "Yaz aylarında ücretsiz transfer edilen Fernando Llorente, ağır bir bombardıman uçağı arayan Beşiktaş için iyi bir fikir haline geldi. Türkler pazar gününe kadar bu transfer için girişimlere başlayabilir. İstanbul macerası da İspanyol forvet için kariyerinin son dönemine girerken farklı bir tecrübe katabilir" yorumu yapıldı. Bu sezon İtalyan ekibinde 19 maça çıkıp sadece 3'ünde ilk 11'de başlayan İspanyol forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

İsrail basınında Türkiye korkusu
İsrail basınında Türkiye korkusu

İsrail basınında Türkiye korkusu

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.