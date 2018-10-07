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Gattuso: Umarım Hakan geri dönmüştür

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için konuştu.

Chievo ile karşılaşacak Milan'da Hakan'ın ilk 11 çıkabileceğini belirten Gattuso, ''Umarım Hakan geri dönmüştür. Empoli ve Atalanta maçlarında hızlı değildi. Çok düşünmemesi gerekiyor çünkü harika bir yeteneği var. Her sezon en az 10 gol atabilir.. Ona şut pozisyonları hazırlamamız lazım. Zor şartlarda ayağa kalkacak tecrübesi var.'' şeklinde konuştu.

''IBRAHIMOVIC HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM AMA...''

Zlatan Ibrahimovic iddiaları hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, ''Bunun için Leonardo ile konuşmalısınız. Kadromda olmayan futbolcular hakkında konuşamam. Zlatan lider bir oyuncu. Her zaman kazanmak isteyen harika bir futbolcu. Transfer hakkında konuşmak istemiyorum ama bu Ibra...'' dedi.

(Sporx)

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