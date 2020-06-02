İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7501
  • EURO
    7,5354
  • ALTIN
    377.859
  • BIST100
    107767
Spor

Gattuso'nun acı günü

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun kız kardeşi Francesca, 37 yaşında hayata veda etti.

AA02 Haziran 2020 Salı 15:49 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 15:49
ABONE OL

İtalya basınında yer alan haberlerde, hastalığı nedeniyle şubat ayından bu yana Varese kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Francesca'nın yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Gennaro Gattuso'nun futbolculuğu döneminde uzun yıllar boyunca formasını giydiği İtalya ekibi Milan, Twitter hesabından eski futbolcusuna başsağlığı dileyerek, "Francesca Gattuso, hastalığa karşı güçlü bir duruş sergiledi ve yaşamı boyunca Milan kentine ve kulübüne güç verdi. Gennaro, senin ve ailenin sonsuz acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyu Francesca." mesajını paylaştı.

Francesca Gattuso, Milan'da uzun yıllar boyunca sekreterlik görevini üstlenmişti.

CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.