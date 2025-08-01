İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2025 Cuma / 7 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6705
  • EURO
    46,4637
  • ALTIN
    4301.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gavi sahneyi aldı: Kaptanlık yarışını kızıştırdı
Spor

Gavi sahneyi aldı: Kaptanlık yarışını kızıştırdı

Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık maçında FC Seoul karşısında kaptanlık pazubandını takan Gavi, attığı harika golle takım içindeki liderlik tartışmasına damga vurdu.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Gavi sahneyi aldı: Kaptanlık yarışını kızıştırdı
ABONE OL

Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık maçında Gavi, kaptanlık görevini üstlenerek sadece teknik direktör Flick'e değil, tüm futbol dünyasına güçlü bir mesaj verdi. FC Seoul karşısında ikinci yarıda pazubandını takan 20 yaşındaki yıldız, sahaya adım atar atmaz oyunun ritmini değiştirdi. Sahada Marc Casadó ve Fermín López'le birlikte oyunu yönlendiren Gavi, adeta bir veteran gibi oynadı. Maçın en etkileyici anında ise, uzaktan attığı nefes kesen golle skoru 6-2 yaptı ve stadyumu ayağa kaldırdı.

Bu performans, Gavi'nin ilk liderlik denemesi değil. Geçtiğimiz Ekim ayında sakatlıktan döner dönmez Sevilla maçında da kaptanlık yapmış, o günkü tutkusuyla taraftarın gönlünü bir kez daha kazanmıştı. Pedri'nin sakatlığı sonrası boşalan orta saha liderliğini de başarıyla üstlenen genç oyuncu, takımdaki etkisini hızla artırıyor.

Bu kapsamda Barcelona'da kaptanlık için Ter Stegen, Lewandowski, Inigo Martinez ve Lamine Yamal gibi adaylar gündemdeyken, Gavi öne çıkan isimlerden biri haline geliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.