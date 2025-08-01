Gavi sahneyi aldı: Kaptanlık yarışını kızıştırdı

Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık maçında Gavi, kaptanlık görevini üstlenerek sadece teknik direktör Flick'e değil, tüm futbol dünyasına güçlü bir mesaj verdi. FC Seoul karşısında ikinci yarıda pazubandını takan 20 yaşındaki yıldız, sahaya adım atar atmaz oyunun ritmini değiştirdi. Sahada Marc Casadó ve Fermín López'le birlikte oyunu yönlendiren Gavi, adeta bir veteran gibi oynadı. Maçın en etkileyici anında ise, uzaktan attığı nefes kesen golle skoru 6-2 yaptı ve stadyumu ayağa kaldırdı.

Bu performans, Gavi'nin ilk liderlik denemesi değil. Geçtiğimiz Ekim ayında sakatlıktan döner dönmez Sevilla maçında da kaptanlık yapmış, o günkü tutkusuyla taraftarın gönlünü bir kez daha kazanmıştı. Pedri'nin sakatlığı sonrası boşalan orta saha liderliğini de başarıyla üstlenen genç oyuncu, takımdaki etkisini hızla artırıyor.

Bu kapsamda Barcelona'da kaptanlık için Ter Stegen, Lewandowski, Inigo Martinez ve Lamine Yamal gibi adaylar gündemdeyken, Gavi öne çıkan isimlerden biri haline geliyor.