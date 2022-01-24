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Spor

Gavranovic'ten Süper Lig'de 7 gol

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 7. golünü attı.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:40
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Mirao Gavranovic, Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynadığı ve 3-1 kaybettiği Kasımpaşa maçında tek golünü atan isim oldu. Sarı kırmızılı forma ile 15. maçına çıkan İsviçreli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2) maçının ardından Kasımpaşa maçında da golle buluştu.

Kasımpaşa'ya karşı ilkonbirde sahaya çıkan Mario Gavranovic, müsabakanın 12. dakikasında Mustafa Pektemek'in asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmıştı. Gavranovic, bu golle ligdeki 7. golüne imza atmış oldu.

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