Çay TV 24 Eylül 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 17:25

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, kısa bir süre önce Çay TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EMRE BELÖZOĞLU'NU ALMAM"

Bülent Uygun'un ardından gazetelerde çıkan Emre Belözoğlu haberleri hakkında konuşan Tahir Kıran "Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ALPER YILMAZ, RİZELİ! GELMEDİ!"

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transferi Barış Alper Yılmaz'la ilgili de konuşlan Tahir Kıran "Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray'dan önce ilgilendik. 3 milyon Euro istediler bizden. Barış Alper Yılmaz 'Rize'ye gelmem' dedi. Adam Rizeli olduğu halde 'Rize'ye gelmem' dedi. Ne yapacaksın? Zorla mı getireceksin?" ifadelerini kullandı.

"LEVERKUSEN, ALMANYA'NIN BEŞİKTAŞ'I..."

Transferlerle ilgili eleştirilere de cevap veren Tahir Kıran "Joel Pohjanpalo'yu aldık, eleştiriyorlar. 'Nereden aldınız bunu?' diyorlar. bu santraforu Leverkusen'den aldık. Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın Beşiktaş'ı. Bunun önünde oynayan oyuncunun bonservis bedeli 52 milyon euro. Bize bu adamı verirken, üç senelik yeni sözleşme imzaladılar ve kiraladılar. Demek bu adamdan beklentileri var." dedi.

"CANER ERKİN, RİZE'YE GELMEDİ"

Transfer döneminde yaşadıkları sıkıntıları anlatan Tahir Kıran "Başakşehir'in aldığı Stefano Okaka ile iki ay uğraştık. Menajeri olan kardeşi, 2 Milyon €'dan aşağı rakama konuşmayız' dedi. Sonra da 'Biz, İstanbul'a gideceğiz' dediler. Caner Erkin, Rize'ye gelmedi, Fatih Karagümrük'e gitti. Gökhan Gönül para bile konuşmadan geldi. Bize böyle adamlar lazım. Bize nağmeli, filmli, fırıldaklı adamlar lazım değil." şeklinde konuştu.