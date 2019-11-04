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Gaziantep, Ankaragücü'nüğ 90+3'te mağlup etti

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oldu.

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Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Gaziantep 2-1 galip tamamladı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri Twumasi ve 90+3'te Papy Djilobodji kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise İlhan Parlak'tan geldi.

Bu sonuçla Gaziantep 15 puana yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.

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