Gaziantep, Ankaragücü'nüğ 90+3'te mağlup etti
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gaziantep deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu oldu.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Gaziantep 2-1 galip tamamladı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri Twumasi ve 90+3'te Papy Djilobodji kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise İlhan Parlak'tan geldi.
Bu sonuçla Gaziantep 15 puana yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.
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