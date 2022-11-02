Gaziantep Baketbol'dan Avrupa'da kayıp

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Gaziantep Basketbol, sahasında İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımına 79-69 yenildi.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, grupta ilk mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan, karşılaşmanın 3. periyodunda bir sportmenlik dışı hareket ve bir teknik faul alan Dotson, oyundan diskalifiye edildi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Blaz Zupancic (Slovenya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan) Alin Faur (Romanya)

Gaziantep Basketbol: Miller-Mcintyre 29, Hammonds 15, Dotson 14, Leon Apaydın, Egbunu, Metin Türen, Birkan Batuk, Frankamp 7, Muhsin Yaşar 4

Hapoel B-Cure Laser Hayfa: Allen 7, Hickey 20, Upson 8, Simhon 13, Jones 2, Weisz 6, Rayman 11, Avital 10, Lutaty 2,

1. Periyot: 23-20

Devre: 40-41

3. Periyot: 53-62

Diskalifiye: 24.47 Dotson (Gaziantep Basketbol)