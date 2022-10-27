Gaziantep Basketbol, Avrupa Kupası'nda 3'te 3 yaptı

B Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen Gaziantep Basketbol, sonraki hafta taraftarı önünde Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ı 82-63 mağlup etti.

Dün evinde konuk ettiği OCS Swans Gmunden'ı 84-71 yenen Gaziantep Basketbol, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Aynı grupta mücadele eden Hapoel B-Cure Laser Hayfa ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'ı 56-55 yendi.

Bu sonuçlarla grupta namağlup liderliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, 2 Kasım Çarşamba günü sahasında İsrail temsilcisi Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı ağırlayacak.

