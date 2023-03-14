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Spor

Gaziantep Basketbol, Avrupa Kupası'nda yarı final yolunda

Gaziantep Basketbol, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Anwil'i konuk edecek.

AA14 Mart 2023 Salı 09:45 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, Avrupa Kupası'nda yarı final yolunda
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Gaziantep Basketbol, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Polonya temsilcisi Anwil'i konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Polonya'nın Wloclawek kentinde oynanan ilk maçı 85-84 kazanan Gaziantep Basketbol, yarı final için avantaj elde etti.

Kırmızı-siyahlı takım, bir önceki turda K Grubu'nu lider tamamlarken, gruptaki bütün maçlarını kazanmıştı.

Polonya temsilcisi Anwil de L Grubu'nda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet alarak ilk sırayı elde etmişti.

  • Gaziantep Basketbol
  • Anwil
  • FIBA Avrupa Kupası

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