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Spor

Gaziantep Basketbol deplasmandan galibiyet ile dönüyor

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6.hafta maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, deplasmanda Avusturya temsilcisi OCS Swans Gmunden'i 83-75 mağlup etti.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol deplasmandan galibiyet ile dönüyor
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Avusturya'nın OCS Swans Gmunden takımına 83-75 yenildi.

Gmunden kentindeki Raiffeisen Spor Salonu'da oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 17-15 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 38-33 önde girdi.

Savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını açan OCS Swans Gmunden, üçüncü periyodunu 56-45 üstünlükle kapattığı müsabakayı 83-75 kazandı.

Bu yenilgiye rağmen Gaziantep Basketbol, önceden ikinci tura çıkmayı garantilediği B Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı.

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