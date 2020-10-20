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Spor

Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe yenilgisinden ders çıkaracak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beko karşısında yaşadıkları mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

AA20 Ekim 2020 Salı 13:49 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:49
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Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin önemli ekiplerinden Fenerbahçe'ye 65-59 yenildiklerini anımsattı.

Söz konusu maçta planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan Markovic, "Fenerbahçe karşısında hücum ve savunmada istediğimiz gibi olamadık. Hatta sanki maça hazır değil gibi görüntü verdik." dedi.

Bu durumun da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldığını ifade eden Markovic, "Ligin ilerleyen haftalarında güzel işler ortaya çıkarabilmek için bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız. Bunu yaparsak ilerleyen haftalar bizim için iyi olabilir." diye konuştu.

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