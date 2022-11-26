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Spor

Gaziantep Basketbol, Jackie Carmichael'i renklerine bağladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, son olarak Cedevita Olimpija'da forma giyen Jackie Carmichael'i renklerine bağladı.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, Jackie Carmichael'i renklerine bağladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Jackie Carmichael'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jackie Carmichael ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

JACKİE CARMİCHAEL KİMDİR?

Jackie Carmichael, 2 Ocak 1990 doğumlu ve son olarak Cedevita Olimpija'da forma giyen Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur. 2.06 boyundaki Carmichael, pivot pozisyonunda oynamaktadır.

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