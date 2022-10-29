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Spor

Gaziantep Basketbol, Manisa BŞB'yi son periyotta devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 87-73 yendi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, Manisa BŞB'yi son periyotta devirdi
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Gaziantep Basketbol'un ilk çeyreği 20-17 önde tamamladığı karşılaşmada, takımlar devre arasına 40-40 berabere girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor üçüncü periyodu 58-59 önde tamamladı. Oyunda tekrar öne geçen Gaziantep Basketbol, parkeden 87-73 galip ayrıldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Can Mavisu, Ayşenur Yazıcıoğlu, İsmail Binbir

Gaziantep Basketbol: Mc Intyre 20, Hammonds 18, Dotson 15, Harun Apaydın, Egbunu 12, Metin Türen 4, Birkan Batuk 6, Frankamp 4, Muhsin Yaşar 8, Emir Arda Sivas, Ahmet Furkan Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 3, Roberson 15, Gani Erdi Gülaslan 9, Cruz 16, Bruinsma 7, Mustafa Baki Görür 9, Michalak 4, Ata Karahan, Berkay Sinirlioğlu 2, Yiğit Baran Sarıkaya 8,

1. Periyot: 20-17

Devre: 40-40

3. Periyot: 58-59

  • Gaziantep Basketbol
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