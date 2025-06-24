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Spor

Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile devam kararı aldı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, başantrenör Şemsettin Baş ile sözleşme yeniledi.

AA24 Haziran 2025 Salı 14:00 - Güncelleme:
Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile devam kararı aldı
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Kulüp genel menajeri Boray Dai, AA muhabirine, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak teknik kadroyla görüştüklerini dile getiren Dai, "Geçen sezon 18. haftadan sonra göreve gelen başantrenörümüz Şemsettin Baş, güzel bir ivme yakalamıştı. O yüzden hocamızla yola devam etmeyi düşündük. Böylelikle istikrarlı şekilde yeni sezona hazırlanacağız." dedi.

Başantrenör Baş ile istişare içesinde yeni sezon planlaması noktasında da sonuç almaya başladıklarını aktaran Dai, takımda 2 sezondur pivot pozisyonunda görev alan Duşan Cantekin ile de yeni sözleşme imzalandığını kaydetti.

  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
  • Şemsettin Baş
  • sözleşme

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